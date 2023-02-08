Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama botlarını giydirdi, yaşlı adam "Sen ne yapacaksın?

Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama botlarını giydirdi, yaşlı adam "Sen ne yapacaksın?" diye sordu

KAHRAMANMARAŞ - Amasya'nın Merzifon ilçesinden depremin vurduğu Kahramanmaraş'a yardıma giden itfaiye eri enkaz altından çıkararak kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından hızlı bir şekilde Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde çöken apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı. O sırada bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

Botları giyerken şaşırıp "Sen ne yapacaksın?" diye soran yaşlı adama yanıt veren itfaiye eri "Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey" şeklinde cevap verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yaşlı adam kontrol amacıyla acil sağlık ekiplerine teslim edildi.