Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 432'ye yükselirken, 21 bin 103 kişi ise yaralandı. Öte yandan 5 bin 775 binanın yıkıldığı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğu belirtildi. Yürekleri yakan facianın ardından ise merak edilenler arasında Enkazdan çıkana neden su verilmez? Depremzedelere neden su verilmez? soruları yer aldı.

Ağlamaktan sesi kısılan kadının feryatları yürek dağladı: Niye gelmediniz hiç biriniz?

Kahramanmaraş'ta dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu. Vatandaşlar ise Enkazdan çıkana neden su verilmez? Depremzedelere neden su verilmez? sorularına yanıt aradı.

ENKAZDAN ÇIKANA NEDEN SU VERİLMEZ?

Enkazdan çıkan kişi Crush (Ezilme) Sendromu yaşadığı için su verilmez. Kas ve yumuşak dokularda meydana gelen ezilmeler sebebiyle kişi organ yetmezliği tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir.