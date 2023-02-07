Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir internet grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, "Seni kurtarmaya geliyoruz" diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı. Gelişme sonrası Enkazdakileri arayıp dalga geçen kişi kim, ifadesi ne, merak edildi.

Deprem riski olan yerler nereler? Hangi şehirlerde deprem riski var?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası enkaz altındakileri arayarak dalga geçen 16 yaşındaki S.A. gözaltına alındı. S.A, bilgisayar oynarken tartıştığı kişilerin hesabını çaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Peki, Enkazdakileri arayıp dalga geçen kişi kim, ifadesi ne?

DEPREM ENKAZINDKİ KİŞİLERİ ARAYIP DALGA GEÇENKİŞİ KİM?

Söz konusu kişilerden olduğu iddia edilen, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan S.A., dün polis merkezine giderek ifade verdi. S. A., ifadesinde, olayı kendisinin yapmadığını, bilgisayar oyunu oynadığı kişi ile tartıştıktan sonra hesabının çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerini sürdürüyor.