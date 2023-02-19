Enkaz nasıl taşınıyor ve depremde yıkılan binalar nasıl taşınıyor merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Arından, enkaz nasıl taşınıyor ve depremde yıkılan binalar nasıl taşınıyor soruları gündeme geliyor. Peki, Enkaz nasıl taşınıyor? Depremde yıkılan binalar nasıl taşınıyor?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 77. ve 7.6'lık depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Enkaz nasıl taşınıyor ve depremde yıkılan binalar nasıl taşınıyor soruları sıklıkla araştırılıyor. Enkaz nasıl taşınıyor ve depremde yıkılan binalar nasıl taşınıyor merak ediliyor. Enkaz nasıl taşınıyor? Depremde yıkılan binalar nasıl taşınıyor? Detaylar haberimizdedir…

ENKAZ NASIL TAŞINIYOR?

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde 6-7 sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenleniyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

DEPREMDE YIKILAN BİNALAR NASIL TAŞINIYOR?

Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'inci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.