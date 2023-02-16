Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 108 bin 68 vatandaşımız da yaralandı. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, Enkaz çalışmaları bitti mi? Deprem arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek? Enkaz çalışmaları kaç gün sürer? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman biter, kaç gün sürer? Enkaz çalışmaları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Depremde arama kurtarma çalışmaları bitti mi, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Enkaz çalışmaları kaçıncı gün biter? Tüm enkaz çalışmaları tamamlandı mı? Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın tamamı çıkartıldı mı? İşte ayrıntılar...

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MU?

Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, can kaybı da artıyor. Depremde şu ana kadar 36 bin 187 kişi hayatını kaybederken, 108 bin 68 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 216 bin 347 afetzede tahliye edildi.

DEPREMDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI KAÇ GÜN SÜRER?

Arama kurtarma ve enkaz çalışmaları genellikle depremden 5-7 gün sonra tamamlanır. Fakat depremin büyüklüğüne göre bu süre uzatılabiliyor. Kahramanmaraş'taki deprem çok büyük olduğu için arama kurtarma çalışmalarının da uzayacağı tahmin ediliyor.

ENKAZ ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ?

Arama kurtarma çalışmaları bazı illerimizde devam ediyor. Şuana kadar Kilis, Şanlıurfa ve Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştı.

AFAD, Depremden etkilenen şehirlerden olan Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını açıkladı. Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Pek çok ili etkileyen bu deprem, Şanlıurfa'da da yıkımlara neden oldu. AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre ise Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

ENKAZ ÇALIŞMASI BİTEN ŞEHİRLERİMİZ HANGİSİ?

Yapılan açıklamaya göre Kilis, Şanlıurfa ve Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam eden iller: