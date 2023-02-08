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Enkaz bölgeleri ve çadır kentler böyle görüntülendi

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Enkaz bölgeleri ve çadır kentler böyle görüntülendi Diyarbakır'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi.

Enkaz bölgeleri ve çadır kentler böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyülüğündeki depremler sonrası Diyarbakır'da 7 noktada enkaz meydana geldi. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması için bölgede çadır kentler kuruldu. Enkaz bölgeleri ve Sümerpark Sosyal Yaşam Alanı, Selahattin Eyyubi Kent Meydanı ve Nevruz Park çadır kent alanları dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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