Enkaz altından 110 saat sonra hayata dönüş Genel Haberleri Enkaz altından 110 saat sonra hayata dönüş Hatay'da deprem sonrasında enkaz altında kalan Azra Habip isimli genç kadın 110 saat sonra İstanbul Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkaz altından 110 saat sonra hayata dönüş HATAY - Hatay'da deprem sonrasında enkaz altında kalan Azra Habip isimli genç kadın 110 saat sonra İstanbul Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kahramanmaraş Merkezli 7.7 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binalar arasında yer alan Hatay Defne İlçesi Elektrik Mahallesi Turunç Apartmanı'nda enkaz altında mahsur kalan Azra Habip isimli genç kadın İstanbul Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin çalışmasıyla 110 saatin ardından kurtarıldı. Yakınları mutluluk gözyaşı dökerken Habip hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların kadının kurtarılmasıyla ekipleri alkışlayarak moral verdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Esenyurt Belediyesi İstanbul Hatay Genel Haberler

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