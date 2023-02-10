Enkaz altındaki kadın böyle helallik istedi Genel Haberleri Enkaz altındaki kadın böyle helallik istedi Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi. Enkaz altındaki kadın böyle helallik istedi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan bir aile, buradan çektiği videoda helallik istedi. Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Enkaz altında kalan bir bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformu Tiktok'a yükledi. Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var" açıklamasında bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Kahramanmaraş Genel Haberler

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