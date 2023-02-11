Kahramanmaraş ve çevre illerde etkisini gösteren deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem sırasında ve sonrasında afetzedelere uygulanabilecek yöntemler ve olası bir depremde enkaz altındayken yapılabileceklerle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Enkaz altında uyunur mu? Enkaz altındakiler, ne kadar süre hayatta kalabilir? Enkaz altında kalınca ne yapılmalı?

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Ülkemizde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin ardından, enkaz altında neler yapılması gerektiği merak edilmeye başladı. Peki, Enkaz altında uyunur mu? Enkaz altındakiler, ne kadar süre hayatta kalabilir? Enkaz altında kalınca ne yapılmalı? İşte detaylar haberimizde...

ENKAZ ALTINDA KALAN BİRİ NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?

Rastgele bağırmayın. Enkaz haline gelmiş binalarda rasgele bağırıldığında toz, duman ve cüruflar solunum yolunu kapatırlar. Uzun süreli bağırmalar enerji kaybına ve ses kısılmasına neden olur.

Rastgele hareket etmeyin. Güvenli bir çıkış görüyorsanız ve yaralı değilseniz hareket edin.

Dışarı çıkamıyorsanız olduğunuz yerde kalın. Sakin ve sabırlı olun, paniğe kapılmayın. Aktif Dinlenme ve Aktif Uyku durumuna geçin.

Dış Sesleri kontrol edin. Dışarıdan gelen sesleri dinlemeye ve cevap vermeye çalışın.

Nefes alıp-verirken bir ritim tutturun.

Paniği kontrol etmek için kendinize telkinler verin. Yaşam umudunuzu koruyacak hayaller kurun. Zihninizde olumsuz düşünceler yaratmayın. Sevdiğiniz imgeleri zihninizde canlandırın.

Enkazda başka kişiler varsa onları da telkin edin.

İlerleyen saatlerde beton bloklara vurarak dışarıya ses vermek için bir araç bulun.

DEPREM SONRASINDA NE YAPILMALI?

Deprem sonrasında yapılması ilk gereken şey panik yapmamak. Böylece yakınlarınızı ve kendinizi tehlikeye atmamalısınız.

Öncelikle deprem sonrasında kendi durumunuzu kontrol etmelisiniz. Yakınlarınızı kontrol edin ve artçıl depremlere karşı dikkatli olun ve binayı mümkünse terk edin.