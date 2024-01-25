Enkaz altında kalan operatör toprağa verildi
Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör son yolculuğuna uğurlandı.
Enkaz altında kalan operatör toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında çöken binanın altında kalarak hayatını kaybeden operatör son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana gelmiş, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü Muhammet Gök çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetmişti. İş makinası operatörü için Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki Haznedar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Gök'ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye operatörün yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.