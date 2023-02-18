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Enkaz altında kalan köpek, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

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Enkaz altında kalan köpek, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan bir binada sahibi ile birlikte enkaz altında kalan bir köpek, güvenlik korucularından oluşturulan AFAD ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkaz altında kalan köpek, güvenlik korucuları tarafından kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan bir binada sahibi ile birlikte enkaz altında kalan bir köpek, güvenlik korucularından oluşturulan AFAD ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Batman jandarma personeli ve güvenlik korucuları, Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan bir binanın ardından sahibi ile birlikte enkaz altında kalan bir köpek kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sahibinin cansız bedenine ulaşan ekipler, kurtardıkları köpeği alanda bulunan AFAD ve sağlık ekiplerine teslim etti. Enkazdan çıkarılan köpeğe orada yapılan ilk müdahalenin ardından su verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu AFAD Genel Haberler

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