Enis Berberoğlu aday mı? 2023 Enis Berberoğlu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Enis Berberoğlu aday mı? 2023 Enis Berberoğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Enis Berberoğlu aday mı? 2023 Enis Berberoğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...