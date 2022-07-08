Enis Arıkan kimdir? İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kim? 9 Temmuz İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında?
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İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kimdir merak ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu Enis Arıkan oldu. Peki, Enis Arıkan kimdir? İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kim? 9 Temmuz İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar sizlerle...
9 Temmuz Cumartesi günü İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Enis Arıkan oldu.
Enis Arıkan (d. 3 Ocak 1983, İstanbul), Türk oyuncudur.
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu. Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol alan aldı.
İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.
- 2021- Camdaki Kız
- 2018- Jet Sosyete
- 2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
- 2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)
- 2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
- 2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
- 2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
- 2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
- 2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
- 2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
- 2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)
- 2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
- 2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)
- 2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)
- 2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
- 1999 – Zilyoner (TV Dizisi)
- 1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
- 1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)