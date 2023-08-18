English Muffin nedir, nasıl bir ekmek? English Muffin ekmeği nasıl yapılır? English Muffin gerekli malzemeler! English Muffin hangi ülkenin ekmeği?

Masterchef'te bugün ödül oyununda 11 çeşit ekmek yapılıyor. Yapılan ekmeklerden birisi de English Muffin oldu. Bunun ardından izleyiciler English Muffin nedir, nasıl bir ekmektir, hangi ülkenin ekmeğidir? merak etti. Peki, English Muffin nedir, nasıl bir ekmek? English Muffin ekmeği nasıl yapılır? English Muffin için gerekli malzemeler neler? English Muffin hangi ülkenin ekmeği? İşte detaylar...

Bugün Masterchef'te birbirinden güzel ekmekler yapıldı. Yapılan ekmeklerden birisi de English Muffin oldu. Peki, English Muffin nedir, nasıl bir ekmek? English Muffin ekmeği nasıl yapılır? English Muffin için gerekli malzemeler neler? English Muffin hangi ülkenin ekmeğidir? English Muffin ekmeği Türkiye'de satılıyor mu, kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılar...

ENGLİSH MUFFİN NEDİR, HANGİ ÜLKENİN?

English Muffin ekmeği, kahvaltılarda sıklıkla tercih edilen, yuvarlak, düz ve iki taraflı pişirilen özel bir ekmeğidir.

ENGLİSH MUFFİN İÇİN GEREKEN MALZEMELER

400 gram un (yaklaşık 2.5 su bardağı)

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

7 gram instant maya veya 20 gram taze maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Mısır unu veya irmik (hamurun yapışmaması için)

ENGLİSH MUFFİN EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Mayayı ılık su ve toz şekeri ile karıştırın. Mayanın kabarması için birkaç dakika bekleyin.

Unu geniş bir kaba eleyin. Kabarmış maya karışımını, ılık süt, tuz ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Karışımı yoğurun.

Yoğurma işlemi sonucunda elastik bir hamur elde edene kadar hamuru yaklaşık 5-10 dakika boyunca yoğurun.

Hamuru kapalı bir kapta oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.

Hamuru unlanmış bir tezgah üzerine alın. Hamuru yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Hamuru 8-10 cm çapında yuvarlak kesicilerle kesin.

Kesilen hamur parçalarını mısır unu veya irmikle serpilmiş bir tepsiye yerleştirin. Üzerini hafifçe örtün ve yaklaşık 20-30 dakika daha mayalanmaları için bekleyin.

Döküm tavada veya düz bir tavada, orta ateşte, yaklaşık 4-5 dakika her iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin. Tavanın altını kısabilirseniz daha homojen bir pişirme sağlayabilirsiniz.

Pişen English Muffin'leri tavanın üzerinde veya tel ızgarada soğumaya bırakın.

Afiyet olsun! Pişirirken tavanın altını düşük tutmak ve muffinleri hafifçe çevirerek her iki tarafını da eşit şekilde kızartmak önemlidir. English Muffin'leri istediğiniz şekilde keserek ve arzuya göre tereyağı veya reçel ile servis yapabilirsiniz.