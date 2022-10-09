Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural kiminle evleniyor, evlendi mi gündeme geliyor. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile bugün evleniyor. Çiftin düğününden ilk görüntüler de geldi. Peki, Engincan Ural kiminle evleniyor? Engincan Ural evlendi mi? Engincan Ural kiminle evleniyor? Engincan Ural evlendi mi?

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Şarkıcı Sibel Can, en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Ünlü sanatçının Hakan Ural'la evliliğinden doğan oğlu Engincan Ural, bugün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile nikah masasına oturuyor. Engincan Ural kiminle evleniyor ve Engincan Ural evlendi mi soruları gündeme geliyor. Engincan Ural kiminle evleniyor? Engincan Ural evlendi mi? Engincan Ural kiminle evleniyor? Engincan Ural evlendi mi? Detaylar haberimizdedir…

ENGİNCAN URAL KİMİNLE EVLENİYOR?

Şarkıcı Sibel Can, en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Ünlü sanatçının Hakan Ural'la evliliğinden doğan oğlu Engincan Ural, bugün uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile bugün evleniyor.

ENGİNCAN URAL EVLENDİ Mİ?

Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Hareketli başlayan düğünden ilk görüntüler de çok geçmeden geldi.

Damat Engincan ve gelin Merve, davetlilerin alkışları eşliğinde salona giriş yaptı. Bu anlar da çevredekilerin kamerasına yansıdı.