Enginarlı Levrek tarifi! Masterchef Enginarlı Levrek nedir, nasıl yapılır? Enginarlı Levrek yemek tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 1 Eylül yarışmasında şefler tarafından Enginarlı Levrek yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Enginarlı Levrek nasıl yapılır? Enginarlı Levrek yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Enginarlı Levrek yemek tarifi! Enginarlı Levrek nasıl yapılır? Enginarlı Levrek yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Enginarlı Levrek tarifi oldu. Peki en güzel Enginarlı Levrek yemek tarifi nasıldır? Enginarlı Levrek yemeği nasıl yapılır? Enginarlı Levrek için gerekli malzemeler nelerdir?

ENGİNARLI LEVREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet büyük boy levrek

2 adet enginar

2 adet soğan

5-10 adet cherry domates

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yemeğin tarifi

ENGİNARLI LEVREK NASIL YAPILIR?

Enginarları küp küp, soğanları ise piyazlık şekilde doğrayın ve cherry domatesler ile baharatları karıştırıp soteleyin. Uzun bir folyoyu ortadan katladıktan sonra, folyonun içine pişirme kağıdını aynı şekilde katlayıp folyonun üzerine koyun. Balığın üzerine lezzet vermesi için çok az miktarda tereyağı sürün.

Balığı hazırladığınız kağıtların üzerine yerleştirin ve enginar sotesini balığın üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında bir saat pişirin. Pişirdikten sonra bir süre bekletip servis edin.