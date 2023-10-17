Enginar Dolması tarifi! MasterChef Enginar Dolması nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Enginar Dolması hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Enginar Dolması hazırladı. Peki, Enginar Dolması nedir? Enginar Dolması nasıl yapılır? Enginar Dolması nedir?

Ege mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Enginar Dolması ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Enginar Dolması nasıl yapılır? Enginar Dolması nedir? Enginar Dolması nasıl yapılır, Enginar Dolması yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Enginar Dolması yapıldı, evde klasik Enginar Dolması yapıldı! İşte en güzel Enginar Dolması!

ENGİNAR DOLMASI TARİFİ!

Enginar Dolması Malzemeleri Nelerdir

• 5 adet enginar göbeği

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 adet limon

• 3 su bardağı pirinç

• 1 yemek kaşığı dolma fıstığı

• 4-5 adet soğan

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 demet dereotu

• 1 demet maydanoz

• ½ demet nane yada 1 yemek kaşığı nane

• şeker

• tuz

Enginar Dolması Nasıl Hazırlanır

Pirinç sıcak su ile ıslatılıp 15 dakika dinlendirilir, bir tencereye dolma fıstığı konup zeytinyağında pembeleştirilir. İnce doğranan soğan eklenir ve sotelenir, pirinç süzüldükten sonra soğana katılır ve 5 dakika kavrulur. Tuz, şeker, kuş üzümü ve sıcak su konarak kısık ateşte suyu kalmayıncaya kadar pişirilir. Ateşten alınan pirinç soğutulur ve maydanoz, dereotu, nane ilave edilir ve iyice karıştırılır. Diğer tarafta enginar göbekleri limonlu suda 10 dakika haşlanır ve bir tepsiye yerleştirilir. Hazırlanan pirinç harcı enginar göbeklerine doldurulur. Sıcak su, limon suyu, tuz, şeker, zeytinyağı tepsiye konur. Tepsinin üzeri alüminyum folyo ile kapatılır ve 15 dakika pişirilir. Enginarlar yumuşayınca ateşten alınır ve soğutulur. Dolmalar servis tabağına alınarak soğuk servis edilir.

Kaynak: Mihrinur Gülal