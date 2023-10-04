Usta oyuncu Engin Yüksel'in hangi dizilerde, filmlerde oynadığını merak etmekte olan birçok kişi Engin Yüksel kimdir? Sorusu ile internet üzerinde araştırma yapmakta. Peki, Engin Yüksel kimdir? Engin Yüksel hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Engin Yüksel hayatı ve biyografisi!

Engin Yüksel kimdir? Sorusu, Usta oyuncu hakkında hayatı ve biyografisini merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılıyor. Kaygısızlar dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında birçok projede yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in hayatı ve biyografisi merak konusu oluyor. Peki, Engin Yüksel kimdir? Engin Yüksel hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Engin Yüksel hayatı ve biyografisi!

ENGİN YÜKSEL KİMDİR?

Engin Yüksel, 20 Mart 1969 tarihinde Adapazarı, Türkiye'de doğdu ve şu anda 52 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuş bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. Oyunculuk kariyerine Adana Şehir Tiyatrosu'nda başlamıştır.

Engin Yüksel, kariyeri boyunca yardımcı rollerde hem iyi hem de kötü karakterleri başarıyla canlandırmıştır. Özellikle "Kaygısızlar" dizisindeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca yaklaşık 80 film ve dizi projesinde yer almış ve aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmıştır.

Tiyatro oyunlarına da katılan Engin Yüksel'in rol aldığı bazı tiyatro oyunları şunlardır:

"Harikalar Avlusu" (2018) - Oyuncu

Dizi projelerindeki rolleri ise şunlardır:

"Maraşlı" (Fuat Karagöz, 2021)

"Evlat Kokusu" (Nizam, 2017)

"Vatanım Sensin" (Miralay Nazım, 2016-2017)

"Filinta: Bin Yılın Şafağında" (Ethem Efendi, 2015)

"Yedi Güzel Adam" (İmam Adem, 2014)

"Kaderimin Yazıldığı Gün" (2014)

"Hıyanet Sarmalı" (Hamza, 2014)

"Filinta: Bir Osmanlı Polisiyesi" (Ethem, 2014)

"Nizama Adanmış Ruhlar" (Celal, 2013-2015)

"Aşkın Bedeli" (Dursun Ağa, 2013-2015)

"Aşk Emek İster" (Sami, 2013)

"Adını Kalbime Yazdım" (Tahir, 2013)

"Leyla ile Mecnun" (Adolf Hitler, 2012)

"Çocuklar Duymasın" (Zabıta Mesut, 2010)

"Arka Sıradakiler" (Zafer Hoca, 2007-2011)

"Ezo Gelin" (Hasan, 2006-2007)

"Arka Sokaklar" (Beşir Hasan, 2006-2008)

"Misi" (Arif, 2005)

"Gümüş" (2005)

"Kalp Gözü" (2004)

"Büyük Buluşma" (Bilal, 2005-2006)

"Kırık Ayna" (Haydar, 2003)

"Kurtlar Vadisi" (Nakliyeci Sefer, 2003)

"Sırlar Dünyası / Sır Kapısı" (Mevlüt Usta, 2002)

"Kınalı Kar" (Recep, 2002)

"Ekmek Teknesi" (Konuk Oyuncu, 2002)

"Hırsız" (Aykut, 2001)

"Cinlerle Periler" (Bölüm Oyuncusu, 2001)

"Yedi Numara" (Zeki Gündüz, 2000)

"Tirvana" (2000)

"Merdoğlu" (2000)

"Kurt Kapanı" (Müfit, 1999)

"Deli Yürek" (Savcı, 1999)

"Aşkın Dağlarda Gezer" (Kerem, 1999)

"Örümcek" (Asım Komiser, 1998)

"Bu Sevda Bitmez" (Komiser, 1996)

"Kaygısızlar" (1994)

"Gülşen Abi" (Osman, 1994)

"Süper Baba" (1993)

"Alıştık Artık" (1989)

Ayrıca, Engin Yüksel'in film kariyeri şu filmleri içermektedir:

"Son Mektup" (Usta, 2015)

"İnşaat 2" (Müze Müdürü Mahmut, 2014)

"Stajyer Mafya" (Recep, 2014)

"Kod Adı K.O.Z." (Emniyet Müdürü Ahmet, 2014)

"Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm" (Avukat, 2011)

"Hür Adam" (İsmet, 2010)

"Dinle Neyden" (Fransız Denizci, 2008)

"Son Osmanlı Yandım Ali" (Çopur Talat, 2006)

"Kenanda bir Kuyu" (TV Filmi, 2004)

"Hoşgeldin Hayat" (Berdan Bey, 2004)

"Gönül Yarası" (Taksici, 2004)

"Beni Bekledinse" (Murtaza, TV Filmi, 2004)

"Bıçak Sırtı" (TV Filmi, 2001)

"Afife Jale" (1997)

"Sakin Kasabanın Kadını" (Esat, TV Filmi, 1997)