Engin Yüksel'in oğlu neden hayatını kaybetti? Sorusu, Engin Yüksel'in oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından gündeme geldi. 1 Ekim'de evlat acısıyla kahrolan Yüksel, "Canım oğlum, yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım" dedi. Kaygısızlar dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında birçok projede yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Peki, Engin Yüksel'in oğlu neden hayatını kaybetti? Engin Yüksel'in oğlunun hastalığı neydi?

ENGİN YÜKSEL'İN OĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kaygısızlar dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında birçok projede yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel'in 2,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Oğlunun bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen oyuncu, evlat acısıyla kahroldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ölüm acısını paylaşan Engin Yüksel, "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be, ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni, beni, bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum" ifadelerini kullandı.