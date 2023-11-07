Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, dosyadan çekildi

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Kara para aklıyorlarsa davadan çekilirim" diyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, dosyada yer almak istemediğini belirterek davadan çekildi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik, yer almak istemediğini belirterek dosyadan çekildi.

Haklarında birçok iddia bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti dahil çok sayıda isim önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin avukatı Çağdaş Çelik ise artık davada yer almak istemediğini söyleyerek çekilme kararı adlı. Çelik daha önce yaptığı bir açıklamada çiftin kara para aklama iddiasının delilerle belgelenmesinin ardından davadan çekileceğini söylemişti.