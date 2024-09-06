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Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?

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Son dönemlerde gündemde olan Engin Polat'ın durumu hakkında merak edilenler cevap buldu. Engin Polat'ın tahliye olup olmadığı ve hapishaneden çıkıp çıkmadığı konusu merak konusu oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Peki, Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? İşte detaylar...

ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı.

Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

4 tutuklu sanık, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine hükmedildi. Davanın seyrini değiştiren bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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