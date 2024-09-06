Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Peki, Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? İşte detaylar...

ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Polatlar davasında tutuklu sanık kalmadı.

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI?

4 tutuklu sanık, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine hükmedildi. Davanın seyrini değiştiren bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.