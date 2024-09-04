Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı?

Tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşma salonunda hazır edildi. Dilan Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz diğer sanıklar da duruşmaya katıldı.Polat'ın nasıl bir savunma yaptığı ve serbest kalıp kalmayacağı konuları merak ediliyor. Peki, Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı?

ENGİN POLAT SAVUNMASINDA NE DEDİ?

Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, "Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok" dedi. Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.

"Şirketlerin tamamı aile bireylerimizin ve çocuklarımın isimlerinin kısaltılmasından oluşmuştur.

Hakim: kendi adına, eşinin adına, babanın adına, bütün aile fertlerinin adına şirketin var, hepsinde siz yöneticisiniz. Neden böyle bir yola girdiniz diye sordu.

Engin Polat: Güvenilir olduğu için, babama aileme güvendim.

Hakim: İnsan sadece kendine güvenir.

Hakim: Örgüt kurduğunuz söyleniyor.

Engin Polat: Suç işlemek için bir araya gelmedik. Biz aileyiz. Hepsini doğduğundan beri tanırım.

Hakim: Naylon faturalar için ne diyorsun, biliyor musun?

Engin Polat: Ben ticaret esnasında bilmiyordum. Sonra aklama raporunda öğrendim. Vergi davasında onları anlatacağım.

Hakim: Batum'a neden gittin? Bir gece bile kalmadan döndün. Derkan Başer de orada. Neden bu kadar kısa sürdü?

Engin Polat: Eğlenmek için gittim. Eğlendim, geldim.

Hakim: Mafya ile konuşman neden?

Engin Polat: Cezaevindeki bir arkadaşın iş yeri kurşunlanmış beni aradı. Ben de kabul etmedim, geçiştirdim.

Hakim: Eşinin yasadışı bahis reklamı yaptığı söyleniyor.

Engin Polat: Yalan efendim, eşim yapmaz öyle reklam.

Hakim: Erdinç Sezer bin küsür sabun almış. Neden?

Engin Polat: Flaş indirime girince sabunlardan alıp Trendyol'da satmış. Biz hepsini takip edemeyiz."