Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı?

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Dilan Polat'ın serbest bırakılmasının ardından birçok kişi Engin Polat'ta serbest bırakılacak mı merak ediyor. Peki, Engin Polat hapisten çıktı mı? Engin Polat'ta cezaevinden çıkacak mı? İşte detaylar...

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Tutuklu sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Polat, tutuksuz yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKACAK MI?

Engin Polat ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.