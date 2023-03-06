Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Engin Özkoç hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Engin Özkoç'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Engin Özkoç hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Engin Özkoç'un hayatını araştırıyor. Peki, Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Engin Özkoç (d. 5 Şubat 1962, Kayalarmemduhiye, Erenler, Sakarya), Abhaz kökenli Türk siyasetçidir. Türk siyasetindeki çalışmalarının yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet'i tarafından tanınmamış olan de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin Türkiye'de tanınması için yürüttüğü faaliyetleriyle de bilinir.

Engin Özkoç, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Özkoç 2011 yılından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP'den Sakarya milletvekili seçildi. 2014 yılında, milletvekili olduğu sırada, de facto Abhazya Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığı seçimlerinde, izinsiz biçimde İstanbul'da seçim sandığının kurulmasında rol aldı ve mahkeme kararıyla gelen polise seçim sandığının verilmemesi için direndi. Daha sonra CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapan Özkoç, 26 Ekim 2017 tarihinde CHP grup başkanvekili seçildi.