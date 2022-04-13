Engin Özkoç kimdir? Engin Özkoç kaç yaşında, nereli? Engin Özkoç hayatı ve biyografisi!

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ENGİN ÖZKOÇ KİMDİR?

Sakarya/ Kayalar - 1962, Ziyaettin, Gülser. İş Adamı. Kastamonu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Adalet Yüksekokulu mezunudur. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yer aldı. CHP TBMM Grup Yönetiminde bulundu. Genel Başkan Başdanışmanlığı ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcülüğü yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkanvekilidir. Bekârdır.

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