Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi. Türk teknik direktör, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olabilir. Peki, Engin Fırat kimdir? Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasından sonra Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat, Suudi Arabistan ekibinin gündemine geldi. Fırat'ın adının Al Nassr ile geçmesi hem Suudi hem de Türk futbolseverler tarafından heyecanla karşılandı. Peki, Engin Fırat kimdir? Engin Fırat hangi takımları çalıştırdı?

ENGİN FIRAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Haziran 1970 (52 yıl yaşında),

İstanbul, Türkiye

10 yaşında futbol kariyerine başladı. Oyuncu olarak emekli olduktan sonra koçluk kariyerine başladı.

Hrubesch Samsunspor'dan ayrılınca, Engin Fırat'ın devam etmesi gündemde değildi, fakat yeni gelen Çekoslovak antrenör Joseph Jarabinsky, kendisini yardımcı antrenörü olarak istedi. Böylece Fırat Avrupa'nın en genç profesyonel futbol antrenörü oldu.

Teknik direktör kariyeri

Samsunspor

Türk futbol eğitmeni Engin Fırat, profesyonel futbol antrenörlüğü hayatına Alman futbolcu Horst Hrubesch'in asistanı olarak 1997 senesinde, 1. lig takımı olan Samsunspor ile başladı. O zaman 27 yaşındaydı. Kısa zamanda profesyonel futbol dünyasında, takımı ve futbolcuları arasında büyük takdir topladı ve kendini bu camiada kanıtladı. Sezon sonunda Samsunspor ligi 5. olarak tamamladı.

Antalyaspor

Horst Hrubesch ve Engin Fırat Antalyaspor'a geçti. Antalyaspor ligi 6. olarak bitirdi. En iyi puan ve sırayı Antalyaspor bu dönemde aldı.

Eintracht Frankfurt

2000-2002 yılları arasında Engin Fırat, Almanya liginde geleneksel takımlardan olan Eintracht Frankfurt da teknik direktör olan Martin Andermatt'ın altında asistanlık grubuna katıldı. Bu dönemde Bayern München takımından sonra, Almanya'nın en iyi futbol eğitmenlik sistemi oluştu.

Fenerbahçe

2002-2003 yılları arasında Türkiye'nin büyük takımlarından olan Fenerbahçe kulübünde Werner Lorant'ın yardımcısı olarak göreve başladı. Kötü bir sezon geçiren ikili ligi lider Beşiktaş'ın 33 puan arkasında 6. olarak bitirdi. Bu sezonda ezeli rakibi olan Galatasaray'ı 6-0 yendiler.

LR Ahlen

Ocak 2003'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ikinci yarıda Almanya 2. Liginde düşmekte olan LR Ahlen den teklif alındı, Lorant Engin Fırat'ı yine yardımcı antrenörü olarak yanına aldı. LR Ahlen ikinci yarıyı 5. olarak bitirdi ve ligden düşmekten kurtuldu. İkinci yarı döneminde Engin Fırat 3 maç boyunca teknik direktörlük yaptı ve Mustafa Denizli den sonra, tek Türk antrenör olarak Almanya liginde tarihe geçti.

FC Incheon United

2004 yılında yeni kurulmuş olan 1. Lig Güney Kore takımı FC Incheon United'a geçti. Kamptan sonra Fırat ailevi nedenlerden dolayı takımdan ayrıldı.

Sivasspor

2005-2006 yılları Türkiye 1. ligine yeni çıkmış olan Sivasspor'da göreve başladı. Ligin en ilgi çeken takımı oldular ve hemen 8.sıraya yükseldiler. Bu dönemde Cumhuriyet kupasını da kazandılar.

Saipa FC

2006-2007 yılında İran 1. Liginde olan Saipa FC de göreve başladı. 3ay sonra takım ligde 1.olmasına rağmen Lorant istifa etti. Engin Fırat'a onun yerine geçmesi teklifinde bulunuldu.Fırat kısa zamanda profesyonel ve teknik çalışmalarıyla takım yöneticilerinin gözüne girmişti. Fakat Fırat bu teklifi kabul etmedi ve Lorant'a olan bağlılığını bozmadı. Saipa FC sezon sonunda büyük bir sürprizle İran şampiyonu oldu.

Kayseri Erciyesspor

Kısa bir süre sonra Lorant ve Fırat Türkiye 1. liginde olan Kayseri Erciyesspor'da göreve başladı. Bu ikili döneminde 30 sene sonra bir kupa maçında Galatasaray ilk kez mağlup edildi. Bu başarıyla UEFA Kupasına katılma hakkı kazandı. Sezon ortasında bütün yönetim kurulu istifa edince, ikili de görevlerini bıraktılar.

İran millî takımı

Mart 2008 de, İran millî takımının antrenörü olan Ali Daei, Engin Fırat'ı yardımcısı olarak göreve aldı. İran emin bir şekilde Asya grubunda 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinin son dönemine katılma hakkını kazandı. Engin Fırat'ın düzgün, başarılı çalışması ve futbolcular arasında sevilip sayılması kısa zamanda yeni teklifler almasına yol açtı.

FC Sepahan

Ali Daei ve yöneticilerle konuşup anlaştıktan sonra, 1. Lig'de 2. olan ve ACL Finalisti İsfahan şehrinin FC Sepahan takımına teknik direktör olarak imza attı.

Saipa

2010 da Saipa Kulübü yönetim kurulu kararıyla Engin Fırat'ı Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Gostaresh Foolad FC

Ağustos 2011'de Gostaresh Foolad FC'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Saipa'ya tekrar dönüş

2013'te İran'ın Süper Lig takımlarından Saipa Tahran'ın başına geçti. Bu sürede İran'ın en başarılı yabancı Teknik Direktörü olarak ön plana çıktı.

Daha sonraki kariyeri

Fırat, 2014 yılı Kasım ayında, Galatasaray'dan antrenörlük teklifi aldı. Fırat, Baş Antrenör Cesare Prandelli ile çalışmayı reddetti.Aynı zamanda, Bosna-Hersek'teki gazeteler Fırat'ın Bosna millî takımın yeni Baş Antrenörü olarak en iyi aday olduğunu yazdı.

Fırat, Haziran 2015'te sürpriz bir hamle yaptı ve geçtiğimiz yıl UEFA Kupası'na katılan Kardemir Karabükspor'tan kulübün sportif direktörü olarak teklif aldı. Karabükspor, Süper Lige terfi etti.

Fırat, 2016 yılında TÜFAD Avrupa Başkan Yardımcılığına seçildi (Avrupa Türk Koçları Birliği).[

Moldova

28 Ekim 2019'da Fırat, Moldova millî futbol takımının yeni teknik direktörü olarak atandı.[5] 31 Aralık 2020'de görevi bıraktı.