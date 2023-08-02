Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Engin Dinç oluyor ve vatandaşlar tarafından Engin Dinç kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Engin Dinç kimdir? Yeni Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kim? Engin Dinç hayatı ve biyografisi!

Engin Dinç kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Engin Dinç kimdir? Ve Engin Dinç kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Engin Dinç kimdir? Yeni Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kim? Engin Dinç hayatı ve biyografisi!

ENGİN DİNÇ KİMDİR?

Engin Dinç, 1966 Yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur. İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanı, 25 Ekim 2016 tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürü ve 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve üç çocuk babası olup, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Ankara Emniyet Müdürü olarak atandı.