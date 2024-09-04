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Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta?

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Ünlü isimler Engin ve Dilat Polat arasındaki dava bugün görülecek. Davanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı büyük merak konusu oldu. Çift arasındaki bu hukuki süreç, kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Duruşma, sanıkların kimlik tespiti işlemiyle devam ediyor.

Ünlü isimler Engin ve Dilat Polat arasındaki dava, bugün görülecek. Davanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Çift arasındaki bu hukuki süreç, kamuoyunun büyük ilgisini çekiyor ve yakından takip ediliyor. Davanın başlangıç saati ve diğer detaylar araştırılıyor. Peki, Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? İşte detaylar...

DİLAN VE ENGİN POLAT DAVASI SAAT KAÇTA?

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta?

ENGİN VE DİLAN POLAT DAVASI BAŞLADI MI?

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün katıldı.

Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta?

NE OLMUŞTU?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık yarın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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