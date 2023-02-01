2018 genel seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin, partisinden 2022 yılında istifa ettiğini duyurmuştu. Peki, Engin Ayengin neden MHP'den istifa etti? Engin Ayengin MHP'den neden ayrıldı?

Engin Ayengin neden MHP'den istifa etti? 2018 genel seçimlerinde MHP'den milletvekili aday adayı olan Engin Ayengin, partisinden 2022 yılında istifa ettiğini duyurmuştu. Peki, Engin Ayengin neden MHP'den istifa etti? Engin Ayengin MHP'den neden ayrıldı? İşte detaylar...

ENGİN AYENGİN NEDEN MHP'DEN NEDEN AYRILDI?

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Engin Ayengin, "Varlık amacımın farkına vardığım gün itibarı, tüm benliğimi adamış olduğum Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Türk milleti ve aziz vatanımın geleceği için hizmet etmeyi bir borç bildim. Atatürk ve Ülkü kimliğimden asla taviz vermeden yürümüş olduğum yolu bir şeref saydım ve sayacağım. Bu yolda tek başıma kalsam son nefesime kadar yürüyeceğim. Bugünden itibaren şahsiyetimi, kişiliğimi ve varlığımı borçlu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden üzülerek istifa ettiğimi tüm eş, dost, akraba ve seven sevmeyen herkese duyurmak istiyorum. Geldiğimiz 20 yıllık bu süreç, hangi partili olduğumuzun hiç bir önemi olmadığını ayan beyan ortaya koymuştur. Tek gerçeğimiz kimin Atatürk yolunda yürüdüğüdür. Saygı ve sevgilerimle." ifadelerini kullanmıştı.