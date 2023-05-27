6 aydır amansız bir hastalıkla mücadele eden Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha sonrasında vatandaşlar tarafından konuya ilişkin detaylar merak edildi ve araştırıldı. Peki, Engin Ardıç öldü mü? Engin Ardıç neden öldü, ölüm sebebi ne?

Sabah Gazetesi yazarlar Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yayındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Engin Ardıç neden öldü, ölüm sebebi ne? Soruları konu hakkında merak edilen detaylar arasında yerini aldı. Peki, Engin Ardıç öldü mü? Engin Ardıç neden öldü, ölüm sebebi ne?

ENGİN ARDIÇ ÖLDÜ MÜ?

Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.