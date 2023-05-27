6 aydır amansız bir hastalıkla mücadele eden Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç hakkında birçok detay merak ediliyor ve Engin Ardıç kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç mesleği ne, ne iş yapıyor? Engin Ardıç hayatı ve biyografisi!

Engin Ardıç kimdir? Sorusu sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 71 yayındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç mesleği ne, ne iş yapıyor? Engin Ardıç hayatı ve biyografisi!

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı. Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.