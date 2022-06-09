Engin Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Engin Altay mesleği nedir? - Haberler

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Engin Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Engin Altay mesleği nedir?

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Engin Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Engin Altay mesleği nedir?

Görevini 26 Haziran 2013 tarihinden beri sürdüren Altay, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Sinop milletvekili olarak meclise girmiştir. Engin Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Engin Altay hayatı ve biyografisi nedir?

Engin Altay kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Görevini 26 Haziran 2013 tarihinden beri sürdüren Altay, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Sinop milletvekili olarak meclise girmiştir. Engin Altay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Engin Altay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

Engin Altay (d. 15 Aralık 1963, Erfelek), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili. Görevini 26 Haziran 2013 tarihinden beri sürdüren Altay, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Sinop milletvekili olarak meclise girmiştir.

Eğitimi

15 Aralık 1963 tarihinde Sinop'un Erfelek ilçesinde Kazım ve Nazile Altay çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erfelek'de tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Yüksek Okulundan mezun oldu.

Kariyeri

Güvenlik soruşturması nedeniyle 4 yıl göreve başlatılmadı ve yargı kararıyla öğretmen oldu. Sivas ve Sinop illerinin değişik ilçelerinde öğretmenlik yaptı. İki yıl Eğitim Yöneticiliği yaptı. Bir yıl Erfelek ilçesinde Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Milletvekilliği

2002 Türkiye genel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ön seçimlerine katılabilmek için mesleğinden istifa etti. Seçimlerde ilk defa CHP Sinop milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu üyeliklerinde bulundu. TBMM Türkiye-Moğolistan Parlamentolar arası dostluk grup başkanlığını 4 yıl sürdürdü. CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010–2012 yılları arasında CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Grup Başkanvekilliği

26 Haziran 2013 tarihinde CHP Grup Başkanvekilliği görevine seçildi.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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Cumhuriyet Halk Partisi Engin Altay Türkiye Sinop Haberler

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