Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı? - Haberler

Barbaroslar Oruç Reis'in hayatı, dizinin son bölümü ile yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Oruç Reis'iin dizide tuzağa düşerek ağır yaralanması ekranlara damga vurdu. Oyuncunun dizi kadrosundan ayrılacağı gündeme geldi. Peki, Engin Altan Düzyatan Barbaroslar dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda vedalar art arda geliyor. Dizinin başrollerinden Pelin Akil ve Yiğit Özşener'in vedalarının ardından Engin Altan Düzyatan'ın da adı gündeme gelmişti. Oyuncunun Barbaroslar dizisinin kadrosundan ayrılacağı öne sürülmüştü. Gazeteci Birsen Altuntaş da Engin Altan'ın hayat verdiği Oruç Reis'in diziden çıkacağını belirtmişti.

Dizinin Oruç Reis'i Düzyatan'ın 31. bölümde kadrodan ayrıldığı biliniyor.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev aldı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini oynadı.

Engin Altan, 2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar ile evli ve çiftin iki de çocuğu bulunuyor.

ORUÇ REİS TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Oruç Reis, bir taraftan Fas sultanı ile anlaşma yapmaya çalışırken diğer taraftan bölgedeki kabileleri itaat altına almaya gayret etti. Ancak Tilimsân halkı Oruç Reis'in kendi adına hareket etmesinden rahatsızlık duymaya başlamıştı. Muharrem 924'te (Ocak 1518) İspanyol ve Berberî Abdülvâdî kuvvetleri Oruç Reis'in sığındığı Kal'atü'l-kılâ'a saldırdı. Çatışmalarda kale düştü ve İshak Bey savaşta hayatını kaybetti. Ardından Tilimsân kuşatılınca Oruç Reis şehri altı ay savundu. Sonunda cephane ve yiyecek kalmadığından beraberindeki otuz kırk arkadaşı ile birlikte kaleden çıkmaya teşebbüs ettiyse de fazla uzaklaşamadı. Tilimsân'a 100 km. mesafede Araplar'dan yardım alan kırk beş kişilik bir İspanyol müfrezesi tarafından bir ağılda yanındaki adamlarıyla birlikte sıkıştırıldı. Çarpışma sırasında yaralanan Oruç Reis daha sonra öldürüldü. Akdeniz'de efsanevî bir şöhret kazanan Oruç Reis, Cezayir'de Türk hâkimiyetinin temellerini atmış, Kuzey Afrika'da Hristiyan istilâsına karşı koyarak İslâm'ın bölgede tutunmasını sağlamıştır.

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