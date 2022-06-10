Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Engin Akyürek'in hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler

Engin Akyürek kimdir? Engin Akyürek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Engin Akyürek'in hayatı ve biyografisi nedir?
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Oyuncu Engin Akyürek'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Türkiye'de birçok başarılı dizide rol alan Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri neler, filmleri neler? Engin Akyürek ile ilgili bilgiler yazımızda...
Merak edilen isimler arasında Engin Akyürek geliyor. Peki, Engin Akyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Detaylar haberimizde.
ENGİN AKYÜREK KİMDİR?
Engin Akyürek (d. 12 Ekim 1981), Türk oyuncu. Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, aslen Erzincanlıdır.
Engin Akyürek doğum tarihi : 12 Ekim 1981
Engin Akyürek kaç yaşında : 39 yaşında
Engin Akyürek nereli : Ankara doğumlu (Aslen Erzincanlı)
Engin Akyürek mesleği ne : Oyuncu
12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, " Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.
2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.
ENGİN AKYÜREK FİLMOGRAFİSİ
Rol Aldığı Diziler:
- 2004-2007 : Yabancı Damat : Kadir Sadıkoğlu : Yardımcı Karakter
- 2007-2008 : Karayılan : Nizipli : Yardımcı Karakter
- 2009 : Bir Bulut Olsam : Mustafa Bulut : Başrol Oyuncusu
- 2010-2012 : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kerim Ilgaz : Başrol Oyuncusu
- 2014-2015 : Kara Para Aşk : Ömer Demir : Başrol Oyuncusu
- 2017 : Ölene Kadar : Dağhan Soysür : Başrol Oyuncusu
- 2019-2021 : Sefirin Kızı : Sancar Efeoğlu : Başrol Oyuncusu
Rol Aldığı Sinema Filmleri:
- 2006 : Kader : Cevat : Başrol Oyuncusu
- 2014 : Bi Küçük Eylül Meselesi : Tekin : Başrol Oyuncusu
- 2018 : Çocuklar Sana Emanet : Kerem : Başrol Oyuncusu
- 2019 : Bir Aşk İki Hayat : Umut : Başrol Oyuncusu
- 2022 : Yolun Açık Olsun : Başrol Oyuncusu
Reklam Filmleri:
- 2021 - Shell
Aldığı Ödüller Nelerdir?
- 2006 : Sinema Yazarları Derneği Ödülleri : Umut Veren Oyuncu : Kader : Kazandı
- 2007 : ÇASOD Oyunculuk Ödülleri : Umut Veren Erkek Oyuncu : Kader : Kazandı
- 2011 : Kadir Has Üniversitesi Yılın En HAS İsimleri : En HAS Erkek Dizi Oyuncusu : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kazandı
- TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri : En İyi Erkek Oyuncu : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kazandı
- 2012 : AyakliGazete.com Yılın Televizyon Yıldızları : En İyi Erkek Drama Oyuncusu : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kazandı
- TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri : En İyi Erkek Oyuncu : Fatmagül'ün Suçu Ne? : Kazandı
- 2014 : TelevizyonDizisi.com En İyiler Ödülleri : En İyi Erkek Oyuncu : Kara Para Aşk : Kazandı
- 2015 : Uludağ Üniversitesi 10. Marconi Ödülleri : En İyi TV Erkek Oyuncusu : Kara Para Aşk : Kazandı
- Seul Drama Ödülleri : En İyi Erkek Oyuncu : Kara Para Aşk : Kazandı
- Uluslararası Emmy Ödülleri : En İyi Erkek Oyuncu : Kara Para Aşk : Adaylık
- 4. Kristal Fare Ödülleri : En İyi Erkek Oyuncu : Kara Para Aşk : Kazandı
- 2017 : 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri : Kendi Mucizesini Yaratanlar : Kazandı
- Peru Latina Turkish Awards : En İyi Erkek Oyuncu: Kazandı
- 2019 : 24. Sadri Alışık Ödülleri : Ayhan Işık Özel Ödülü : Kazandı
- 2020 : 3. Uluslararası İzmir Film Festivali : En İyi Erkek Oyuncu : Sefirin Kızı : Kazandı
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