Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Bayram öncesi engellilere ikramiye verilecek mi?
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Engellilere bayram ikramiyesi var mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 2022 bayram öncesi engelliler ikramiye alacak mı diye araştırıyor. Ramazan bayramında engelliler için bayram ikramiyesi var mı merak ediliyor. Peki, Engellilere bayram ikramiyesi var mı?
Ramazan bayramına sayılı günler kala engelli maaşı alan vatandaşlar, engellilere bayram ikramiyesi var mı sorusuna yanıt arıyor. 2022 Ramazan bayramında engelli vatandaşlar için ikramiye verileceği gündeme geliyor. Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Bayram öncesi engellilere ikramiye verilecek mi? Detaylar haberimizdedir…
ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?
Bu sene engelliler için bayram ikramiyesi var mı gündeme geliyor. Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler bulunmuyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verileceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR?
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.