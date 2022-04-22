Ramazan bayramına sayılı günler kala engelli maaşı alan vatandaşlar, engellilere bayram ikramiyesi var mı sorusuna yanıt arıyor. 2022 Ramazan bayramında engelli vatandaşlar için ikramiye verileceği gündeme geliyor. Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Bayram öncesi engellilere ikramiye verilecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Bu sene engelliler için bayram ikramiyesi var mı gündeme geliyor. Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler bulunmuyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verileceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALIYOR?

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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