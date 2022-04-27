Engellilere bayram ikramiyesi var mı 2022? Ramazan Bayramı'nda engelliler ikramiye alacak mı?
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Engellilere bayram ikramiyesi var mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 2022 bayram öncesi engelliler ikramiye alacak mı diye araştırıyor. Ramazan bayramında engelliler için bayram ikramiyesi var mı merak ediliyor. Peki, Engellilere bayram ikramiyesi var mı? Ramazan Bayramı'nda engelliler ikramiye alacak mı?
Engellilere bayram ikramiyesi var mı 2022 sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ramazan bayramına sayılı günler kala engelli maaşı alan vatandaşlar, engellilere bayram ikramiyesi var mı sorusuna yanıt arıyor. 2022 Ramazan bayramında engelli vatandaşlar için ikramiye verileceği gündeme geliyor. Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 Bayram öncesi engellilere ikramiye verilecek mi? Ramazan Bayramı'nda engelliler ikramiye alacak mı? Detaylar haberimizdedir…
Bu sene engelliler için bayram ikramiyesi var mı gündeme geliyor. Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler bulunmuyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verileceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.
- Şehit yakınları ve gaziler
- Ölüm aylığı alanlar
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
- Geçici köy korucuları
- Şeref aylığı alanlar
- Şampiyon sporcular
- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Bakan Bilgin, emeklilere 1100 lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin özellikle son günlerde emekli ikramiyeleri üzerinden yapılan tartışmaya değindi. Bakan Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak" dedi.