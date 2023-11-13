5000 TL ikramiye kimlere verileceği merak edilirken engellilere 5000 lira ikramiye var mı sorusu gündeme geliyor. Emeklilere ve engellilere ikramiye ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Engellilere 5000 lira ikramiye var mı? 5000 TL ikramiye kimlere verilecek, şartları neler?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye verilecekti. Engellilere 5000 lira ikramiye var mı ve 5000 TL ikramiye kimlere verilecek, şartları neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emeklilere ve engellilere ne zaman ikramiye yatacağı gündeme geliyor. Engellilere 5000 lira ikramiye var mı? 5000 TL ikramiye kimlere verilecek, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

ENGELLİLERE 5000 LİRA İKRAMİYE VAR MI?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

5000 TL İKRAMİYE KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

İkramiye, çalışmayan emekliler ve dul ve yetim maaşı alanlara verilecek. Ayrıca ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri, yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir alanlar ve iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi sebebiyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahiplerine verilecektir.