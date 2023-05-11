Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır ve merak edilenler arasında Engelliler haftasında izin var mı? Engelliler haftası tatil mi? Dünya Engelliler Haftası tatil mi olacak? Engelliler haftasında izin var mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Engelliler haftası tatil mi 2023? sorusu gündemde yer alıyor. 10 Mayıs gününe başlayan vatandaşlar arama motorlarında Engelliler haftasında izin var mı? Engelliler haftası tatil mi? Dünya Engelliler Haftası tatil mi olacak?sorularına yanıt arıyor. Merak edilen Engelliler haftası tatil mi 2023? 10 Mayıs engellilere tatil mi? Dünya Engelliler Haftası tatil mi olacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ENGELLİLER HAFTASINDA İZİN VAR MI?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler haftasında tatil olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.