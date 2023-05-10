Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır ve vatandaşlar Engelliler haftası sözleri ve mesajları! 10-16 Mayıs engelliler haftası mesajları! Engelliler haftası ne zaman, bu hafta mı? araması yapıyor.

Engelliler haftası sözleri ve mesajları aratılıyor. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Arama motorlarında ise Engelliler haftası sözleri ve mesajları! 10-16 Mayıs engelliler haftası mesajları! Engelliler haftası ne zaman, bu hafta mı? sorularına yanıt aranıyor.

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI!