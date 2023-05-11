Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır ve merak edilenler arasında Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası bu hafta mı, tatil mi olacak? Engelliler haftası sözleri ve mesajları nedir? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Engelliler haftası ne zaman merak ediliyor. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır. Arama motorlarında ise Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası bu hafta mı, tatil mi olacak? Engelliler haftası sözleri ve mesajları nedir? soruları araştırılıyor.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

ENGELLİLER HAFTASI TATİL Mİ OLACAK?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler haftasında tatil olup olmadığı hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ENGELLİLER HAFTASI SÖZLERİ VE MESAJLARI!

Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma engeller savaşılarak aşılır. Engelliler Günü Kutlu Olsun.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz. Engelliler Günü Kutlu Olsun

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız.

Hayat bizim içimizde biz hayatın içindeyiz.

"Engelsiz bir Türkiye" hedefine ulaşmak ümidiyle bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Engel onlarda değil; onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak, hepimizin vazifesi

Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz.

Birbirimizi anladığımız her an, bir engeli daha yıkar ve yaşamı herkes için huzurlu kılarız. Bugün farkındalık günü, kutlama değil engellilerin yaşadığı sorunları farkında olmanız gerekiyor.

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz.

ENGELLİLER HAFTASI NEDİR?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.