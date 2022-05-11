Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir?
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10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında tüm dünyada engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Engelliler haftası tüm dünyada destek olmak amacıyla anılmakta ve kutlanmaktadır. Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir? Engelli kime denir? Engel nedir ve engelli türleri nelerdir?
Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle¬nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.
10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış
Anatomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bozukluklar sonucunda bireyin etkinliklerinde kalici azalma ya da kayiptir.
Engelli birey, dogum öncesi veya dogum sonrasi çesitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba ugramasi nedeniyle toplumsal yasama uyum saglamada ve günlük gereksinimleri karsilamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.
• Görme Engelliler
• Konusma Engelliler
• Isitme Engelliler
• Ortopedik Engelliler
• Sürekli Hastaligi Olanlar
• Zihinsel Engelliler
• Klinik Bakima Ihtiyaç Duyanlar
• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar.