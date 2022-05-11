Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir?

10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında tüm dünyada engelliler haftası olarak kutlanmaktadır. Engelliler haftası tüm dünyada destek olmak amacıyla anılmakta ve kutlanmaktadır. Engelliler haftası ne zaman? Engelliler haftası nedir? Engelli kime denir? Engel nedir ve engelli türleri nelerdir?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle¬nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış

Anatomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bozukluklar sonucunda bireyin etkinliklerinde kalici azalma ya da kayiptir.

Engelli birey, dogum öncesi veya dogum sonrasi çesitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba ugramasi nedeniyle toplumsal yasama uyum saglamada ve günlük gereksinimleri karsilamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.

• Görme Engelliler

• Konusma Engelliler

• Isitme Engelliler

• Ortopedik Engelliler

• Sürekli Hastaligi Olanlar

• Zihinsel Engelliler

• Klinik Bakima Ihtiyaç Duyanlar

• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar.

Haberler.com - Gündem

Engelli, Gündem, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title