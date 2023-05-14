Engelli ve hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi Samsun'da engelli, yaşlı ve hastalar ambulanslar ile oy kullanacakları okullara getirilerek, sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla sandık başında oy kullandı.

Engelli ve hastalar ambulansla oy kullanmaya geldi

SAMSUN - Samsun'da engelli, yaşlı ve hastalar ambulanslar ile oy kullanacakları okullara getirilerek, sedye ve tekerlekli sandalye yardımıyla sandık başında oy kullandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy kullanma işleminin başlamasıyla birlikte evde tedavi gören, hastanede yatan vatandaşlar ve engelliler ambulanslar ile oy kullanacakları okula sırayla götürüldüler. Oy kullanacak fakat kendi imkanları ile okullara gidemeyecek vatandaşlar Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ambulansları ile bulundukları yerlerden okullara nakledildiler. Ambulanstan sedyeye ve tekerlekli sandalyelere alınan vatandaşlar, buradan da vatandaşların yardımı ile oy kullanacakları kata kadar çıkartılarak, vatandaşlık görevini yerine getirdiler.

Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi'nde kas erimesi tedavisi gören Ali Odabaş ve eşi Billur Odabaş (75), "Hastanede tedavi görüyordum. Bugün oy kullanmak için ambulans ile okula getirildim. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Oy kullandıktan sonra yine ambulansla hastaneye gidip, tedavime devam edeceğim" ifadelerini kullandılar.

Sağlık İl Müdürlüğü'ne başvurmayan yaşılar ve engelliler ise vatandaşların yardımıyla oy kullanacakları sandıklara götürüldü.