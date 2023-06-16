Engelli ve Engelsiz Bireylerin Katıldığı Turizm Gezisi Belgesel Oldu

Herkes İçin Turizm Derneği tarafından düzenlenen antik kent ve tarihi alan gezisi, farklı engel gruplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Engellilerin karşılaştığı zorluklar ve erişilebilir alanlar belgeselde gösterildi. Belgeselde, görme engelli, bedensel engelli, işitme engelli gibi farklı engel gruplarından 20 kişi, engelsiz bireylerle birlikte Efes, Bergama ve Kemeraltı'yı karış karış gezmeye çalıştı. Belgeselin kanallarda yayınlanması için çalışmalar sürüyor.

Farklı engel gruplarının katılımıyla düzenlenen antik kent ve tarihi alan gezisi, belgesel konusu oldu. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte yer aldığı turizm gezisinde, engellilerin karşılaştığı zorluklar ve erişilebilir alanlar tüm çıplaklığı ile belgeselde gösterildi.

Engellilerin turizm faaliyetleri ile yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kurulan Herkes İçin Turizm Derneği, önemli bir belgesel projesine imza attı. Engelli bireylerin erişmede büyük zorluklar yaşadığı antik kent ve tarihi alanlar, hazırlanan belgesel projesinin ana odağı oldu. Belgeselde; görme engelli, bedensel engelli, işitme engelli gibi farklı engel gruplarından 20 kişi, engelsiz bireylerle birlikte Efes, Bergama ve Kemeraltı'yı karış karış gezmeye çalıştı. Görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili çevirisine yer verilen belgeselde, antik kent ve tarihi alanların engellilere göre erişebilir olup olmadığı izleyiciye aktarıldı. 'Bergama'dan Efes'e Erişilebilir Belgesel' adlı belgeselde, bu tür mekanlara gidemeyen engelli bireylerin o bölgeleri daha iyi algılamalarını sağlamak ve bu mekanlara gitmeyi düşünüp engelinden dolayı çekincesi olan engelli bireylere neler yapması gerektiğini anlatmak amaçlandı. Ayrıca tarihi alanların, dokusu bozulmadan engelli bireylere erişimi için neler yapılması gerektiği konusunda fikir sunuldu. Projede, engelli ve engelsiz bireylerin röportajlarına da yer verildi.

"Sorunlara da yer verdik"

Engelli bireylerin kültür alanlarında gezerken yaşadıklarını göstermek adına belgesel çektiklerini belirten Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Belgeselde farklı engel grupları ve engelsizler bir arada gezdi. Belgesel sırasında hem farklı engel grupları birbirini tanıdı hem de her şeye rağmen kültür alanlarında hareket edilebildiği görülmüş oldu. Ciddi farkındalık oluştu. Orada yaşanan sıkıntılara da belgeselde görsel anlamda yer verdik. Engelli sorunlarının da göz önünde bulunması gerektiğini göstermek istedik. Biz bunu sözlerle anlatıyorduk ama bunun görüntüye dökülmüş olması anlam ifade ediyor" dedi.

"Belgeselin kanallarda yayınlanması için çabalıyoruz"

Belgeseli, belgesel kanalları ve internet üzerinden yayın yapan platformlara göndermek istediklerini dile getiren Aydoğmuş, "Belgeselimizi film festivallerine yollamayı ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak belli alanlarda göstermeyi planlıyoruz. Ayrıca yabancı dilde çevirisini de yaparak dijital platformlarda gösteriminin yapılması için sponsor desteği arıyoruz" diye konuştu.

Goethe Enstitüsü CultureCIVIC: Yerel Destek Programı tarafından desteklenen belgesele Balçova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de destekte bulundu. Serdar Çelenk ve Osman Ünal rehberliğinde yapılan gezilerin çekimini Ahmet Çömez, yönetmenliğini ise Ümit Sabancı gerçekleştirdi. - İZMİR