2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken merak edilen konular arasında engelli vatandaşların nasıl oy kullanabileceği sorusu oldu. Peki, Engelli seçmenler nasıl oy kullanacak 2023? Engelli seçmenler oy kullanırken yardım alabilir mi, yasak mı? Hasta seçmenler nasıl oy kullanacak? İşte detaylar...

14 Mayısta gerçekleştirilecek 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmenlerin bu adımlara dikkat etmesi gerekecek. Peki, Engelli seçmenler nasıl oy kullanacak 2023? Engelli seçmenler oy kullanırken yardım alabilir mi, yasak mı? Hasta seçmenler nasıl oy kullanacak? İşte bilgiler...

2023 OY VERME SAATLERİ NE ZAMAN?

14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme süresi tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında olacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

OY VERME SIRASI NASIL?

Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden oylarını verebilecek. Yaşlıların da bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilecek. Bu seçmenlere yardım eden seçmenin de öncelikle oy kullanmasına izin verilecek. Görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına imkan sağlanacak.

ENGELLİ SEÇMENLERİN OY KULLANMASI NASIL OLACAK?

Sandık kurulu başkanı tarafından görme engelli seçmenlere Yüksek Seçim Kurulunca oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecekleri hatırlatılacak. Talep etmeleri halinde oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilecekler.

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkanı veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek ve oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

OKUMA-YAZMA BİLMEYEN SEÇMENLERİN OY KULLANMASI NASIL OLACAK?

Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık çevresinde yardım edilemeyecek. Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, sadece birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve ittifakların işaretlerinden hangisinin hangi aday veya partiye ait olduğunu ve tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti ve ittifakların diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulalarını katlayıp sarı renkli zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatacak. Okuma - yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremeyecek.