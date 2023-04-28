Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanları belli oldu mu ve engelli öğretmen ataması 2023 ne zaman olduğu merak ediliyor. 25 Nisan tarihinde engelli öğretmen ataması gerçekleştirilmişti ancak atanamayan adaylar için tekrardan bir atama daha gerçekleştirildi. Peki, Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanları belli oldu mu? Engelli öğretmen ataması 2023 ne zaman?

Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanları belli oldu mu ve engelli öğretmen ataması 2023 ne zaman olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, atanamayan engelli öğretmenler için tekrardan bir atama gerçekleştirildi. Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanları belli oldu mu ve engelli öğretmen ataması 2023 ne zaman merak ediliyor. Engelli öğretmen ataması 2023 kontenjanları belli oldu mu? Engelli öğretmen ataması 2023 ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.

Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.

Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun."

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 NE ZAMAN?

2023 Nisan Engelli Öğretmenlik işlemleri kapsamında tercih başvurusu yapmış adayların atama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.