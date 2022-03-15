Engelli memur alımı 2022: Engelli memur alımı ne zaman?

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ENGELLİ MEMUR ALIMI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alım ilanı

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde ilan edilen başvuru şartları ile ilgili gerekli şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvuruların geçersiz olduğu, başvurular başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek başvuru yapılabilecektir.

"Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Büro Personeli ( Memur ) için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

•Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

•Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

•4857 Sayılı İş Kanunu(20 Puan)

•Genel kültür(20 Puan)

b-) Tekniker grubu için sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

•Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

•Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

•Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

•Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Rize Belediyesi 2 Engelli Memur istihdam edecek

657 Sayılı Kanunun 53.maddesi gereği "Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmek" amacıyla ; Belediye Başkanlığımız bünyesinde aşağıda bilgileri verilen kadro ve pozisyonlarda çalıştırılmak için 1 adet Lisans ve 1 adet Önlisans olmak üzere 2 adet engelli memur istihdamı yapılacaktır.

2018/2 EKPSS ile ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılacak olup; kurumumuzu tercih edecek adayların tercih kılavuzunda aşağıdaki kodlardan başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Personel alımı duyurusu



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine Büro Memuru alınacak

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAM) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE BÜRO MEMURU ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15.11.2019

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