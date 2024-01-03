Engelli maaşı ne kadar olacak 2024? Zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu?

Engelli maaşı ne kadar olacağı ve zamlı maaşlar merak ediliyor. 2024 engelli maaşı ne kadar olacak ve zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. Enflasyon aralık ayında yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Engelli maaşı ne kadar olacak 2024? Zammı ile engelli maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Engelli maaşları, yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 1874 lira 58 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 2811 lira 86 kuruş ödeme olarak hesaplara yatacaktır.

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?