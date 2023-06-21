Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin bayramdan önce vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı. Engelli maaşı 40-69 oranında engelliler için bin 738 TL seviyesinden 2 bin 330'a çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3 bin 497 lira oldu. Peki, Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi 2023? Engelli maaşı ne zaman verilecek? Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Kurban bayramı yaklaşırken birçok vatandaş gözünü Engelli maaşlarına çevirdi. Yapılan zamlar ile birlikte güncellenen Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi sorusunu yanıtladık. Peki, Engelli maaşı bayramdan önce verilecek mi 2023? Engelli maaşı ne zaman verilecek? Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı?

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte ardından yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin bayramdan önce vatandaşların hesaplarına yatırılacağı açıklandı. Buna göre Engelli maaşı bayramdan önce ödenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar da belli oldu.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli maaşı 40-69 oranında engelliler için bin 738 TL seviyesinden 2 bin 330'a çıktı. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise bu rakam 3 bin 497 lira oldu.