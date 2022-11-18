Engelli hibe desteği nedir? Engelli hibe desteği ne kadar, hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?

2023 yılının birinci dönemine ait hibe programı açıklandı. Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere 90 bin TL'ye kadar, eski hükümlülere ise 70 bin TL'ye kadar destek sağlanacağı açıklandı. Peki, engelli hibe desteği nedir, başvuru şartları nelerdir, hibe desteği başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Engelli hibe desteği başvuru şartları ve tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli hibe desteği başvurusu ile ilgili açıklama yaptı. Peki engelli hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak 2023?

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ NEDİR?

İŞKUR Engellilere ve Eski Hükümlülere Yönelik 2022/2 Hibe Desteği Başvuruları Başlamıştır. İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelerine destek vermektedir.

ENGELL, HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

İş Kurumu, iş hayatında özellikle dezavantajlı grupta yer alan Engelli ve eski Hükümlü kişilerin işgücüne dâhil olmaları amacıyla yürüttükleri proje ile kendi işini kurma fırsatı sunuyor. Engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak, işe ve işyerine uyumunun sağlanması, korumalı işyeri desteği gibi projeler hayata geçiriliyor.

Engelliler için 70 bin TL kuruluş işlem desteği, 12 aylık işletme giderlerinin belgelenmesi karşılığında en çok fazla 60'ı olmak kaydıyla 90 bin TL'ye kadar işletme gider desteği sağlanıyor. Donanımların alınması için ise 70 bin TL'ye kadar olmak üzere toplam 90 bin TL'ye kadar Destek sağlanıyor. Eski hükümlüler için ise 70 bin TL'ye kadar kuruluş desteği verileceği kaydedildi.

Engelli bireyler için İş Kurumu web sayfasında yayınlanan başvuru rehberi dikkate alınarak E-Devlet üzerinden yapılabileceğini, eski hükümlülerin ise Denetimli Serbestlik Müdürlükleri veya Koruma Kurulları aracılığı ile İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurabilecekleri belirtildi.

ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 yılının birinci dönemine ait hibe proje başvurularının 9 Aralık 2022 tarihine kadar yapılması gerektiğini duyuruldu.

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HİBE DESTEĞİ'NİN ŞARTLARI NELERDİR?

Hibe desteğini alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Hibe desteğinden, yalnızca 17 Mayıs 2022 tarihinden önce vergi mükellefi olan kişiler yararlanabiliyor. 17 Mayıs 2022 tarihi sonrasında vergi mükellefliği başlatan veya vergi mükellefi olmayan kişiler hibe desteği kapsamında yapılacak ödemelerden yararlanamayacaklar. 17 Mayıs 2022 tarihi öncesinde vergi mükellefi olanlar, Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan şartlar doğrultusunda 70 bin TL veya 90 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecekler. 70 bin TL mi yoksa 90 bin TL mi alınacağı konusu, yapılan işin türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu iş türleri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. İlgili mükellefler yaptıkları iş türünü, açıklanan iş türleriyle karşılaştırarak hangi miktarda hibe desteğini alabileceklerini tespit edebilirler.

ENGELİ GİRŞİMCİ SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Girişimcilik sertifikasını alabilmeniz içinde " Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine " katılmanız gerekir. Girişimcilik sertifikası almak engelliler için çok kolay hale geldi. Daha önceleri sadece dersliklerde verilen eğitimlere katılma zorunluğuna şimdi alternatif olarak " UZAKTAN EĞİTİM " uygulaması dahil edildi.