Engelli bireyler için devlet tarafından sağlanan eğitim desteği miktarı 2023 yılında ne kadar oldu? Engelli bireylerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla verilen bu destek miktarının güncel durumu merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Engelli bireylere eğitim desteği ne kadar oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından engelli desteğinin miktarı araştırılmaktadır. Peki, Engelli bireysel eğitim desteği ne kadar oldu? 2023 Engelli desteği kaç TL? İşte detaylar...

ENGELLİ BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

2023 ENGELLİ DESTEĞİ KAÇ TL?

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.